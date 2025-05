Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem SV Liesten am Samstag nicht, als er sich vor 74 Fans mit 2:4 (2:3) gegen den Kreveser SV verabschieden musste.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Christian Rosenkranz das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Thiemo Bittner (4.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Rosenkranz für Krevese (6.). Es blieb spannend. Christian Makowka (Liesten) und Filip Branimirov Mateev (Liesten) trafen in Minute 7 und 22. Spielstand 3:2 für den Kreveser SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 21

In der zweiten Halbzeit versuchten die Kreveser durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Tim Zimmermann für Nils Pieper und Moritz Jerome Rathke für Andreas Thiede ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Kreveser SV noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Tim Zimmermann (Krevese) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Kreveser als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten – Kreveser SV

SV Liesten: Lüdtke – Makowka, F. B. Mateev, Zurleit, Subke, Kordus (11. Gehrke), Bastian, H. Glameyer, V. B. Mateev, H. Glameyer, Beck

Kreveser SV: Bergmann – Pieper, Döring, Kiebach, Thiede (82. Rathke), Engelfried, Wolligandt, Nitzsche, Pieper (47. Zimmermann), Rosenkranz, Bittner

Tore: 0:1 Christian Rosenkranz (3.), 0:2 Thiemo Bittner (4.), 0:3 Christian Rosenkranz (6.), 1:3 Christian Makowka (7.), 2:3 Filip Branimirov Mateev (22.), 2:4 Tim Zimmermann (90.+2); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Thomas Burkert, Justin Rene Rothe; Zuschauer: 74