Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von TuS Wahrburg und SV Eintracht Salzwedel 09 I am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der TuS Wahrburg und der SV Eintracht Salzwedel 09 I am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Marcin Maciej Galkowski für Salzwedel traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Stendaler gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Tristan Burghard erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel TuS Wahrburg gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I – Minute 31

Unentschieden. Salzwedels Luca Nowak konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.10.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In der ersten Nachspielminute lenkte Gian Grabowski den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Stendaler sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TuS Wahrburg: Schmidt – Heyder, Kroschel, Schnee (70. Leppin), Köhn, Schulz (46. Pitzner), Burghard, Eßmann (60. Salemski), Gast, Assmann, Radelhof

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Kummert – Nowak, Grabowski, Licht, Gille, Roth (90. Müller), Kreitz (20. Holtermann), Seehausen, Wulff (74. Gose), Al Khelef, Galkowski

Tore: 0:1 Marcin Maciej Galkowski (7.), 1:1 Tristan Burghard (31.), 1:2 Luca Nowak (63.), 2:2 Gian Grabowski (90.+1); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Tonio Petzsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 50