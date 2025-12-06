Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den Kreveser SV mit 0:1 (0:1).

Stendal/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem 1. FC Lok Stendal II und Kreveser SV. 40 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Osterburger Straße.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Engelfried vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ben Döring die Gäste in Führung (42.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Kreveser SV

1. FC Lok Stendal II: Ranke – Schulze, Flöther, Becker, Dzhurylo, Barrie (56. Kliche), Frötschner (33. Elsner), Klautzsch (73. Schreiber), Borkenhagen, Friedebold, Henning (73. Bordizhenko)

Kreveser SV: Bergmann – Bittner (83. Niemeyer), Hannemann, Döring, Kiebach (76. Engelfried), Pieper, Präbke (76. Wolligandt), Rathke, Zimmermann, Thomsen, Riemann

Tore: 0:1 Ben Döring (42.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Philipp Weiß; Zuschauer: 40