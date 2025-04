Dem 1. FC Lok Stendal II gelang es am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, die SG Letzlingen / Potzehne mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 45 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Letzlingen / Potzehne mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Jasin Barrie (1. FC Lok Stendal II) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Stendaler in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Leon-Lucca Borkenhagen den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 20

1. FC Lok Stendal II führt mit 2:0 – 81. Minute

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Lasse-Bo Lange den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (86.). Damit war der Sieg der Stendaler gesichert. In Spielminute 90 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Schulze, Becker, Elsner (77. Kusch), Klautzsch, Barrie, Sall, Kliche (46. Lange), Frötschner (77. Henning), Borkenhagen, Friedebold

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Bock, Saluck, Wiegmann, Schlamann, Mertens (83. Matthies), Daries, Bock, Schulze, Engler

Tore: 1:0 Jasin Barrie (42.), 2:0 Leon-Lucca Borkenhagen (81.), 3:0 Lasse-Bo Lange (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Bernd Manecke, Klaus Reimer; Zuschauer: 45