Ergebnis 26. Spieltag 1:6 – SV Liesten kassiert deutliche Niederlage gegen TuS Wahrburg

Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Liesten in der Auseinandersetzung gegen den TuS Wahrburg am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:2).