Klar unterlegen zeigte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I in der Partie gegen den Burger BC 08 I vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Salzwedel/MTU. Vor 220 Zuschauern hat sich das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0) gegen Burg eine Niederlage eingestehen müssen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Burger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Erik Baas der Torschütze (73.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Neumann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (90.+3). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Nowak (75. Hentschel), Al Khelef, Krubert (63. Grabowski), Kreitz, A. Müller (77. Krietsch), Gille, P. Müller (75. Weißbach), Eisert, Wazar Hasan

Burger BC 08 I: Klötzer – Baas (80. Bartel), Teege (46. Thiede), Jürgen, Siebert (90. Rusche), Grisgraber (90. Wegner), Ulrich (57. Engel), Neumann, Schlitte, Gramelsberger, Saage

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220