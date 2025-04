Gardelegen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für André Stolle. Der Trainer von Gardelegen musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Liesten beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Mayk Kopecki (Rochau) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Filip Branimirov Mateev das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Liesten musste noch einmal Gelb hinnehmen (36.). Die Salzwedler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Viktor Branimirov Mateev der Torschütze (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 18

SSV 80 Gardelegen II liegt 0:2 zurück – Minute 74

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Mathis Beutel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu festigen (84.). In Spielminute 85 handelte sich der SSV 80 Gardelegen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardelegener sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Liesten

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Steindorf, Osmers (82. J. J. Lübke), Bergener, Berezovskyi (46. Ahmed), Lemme, Lenz, N. Lübke, Reiner (63. Hasanov), Giesecke (13. Werner), Wulfänger (79. Futh)

SV Liesten: Gehrke – Mateev, Czaplinski, Beck (58. Mateev), Zurleit, Glameyer, Glameyer, Beutel, Subke, Bastian, Czaplinski (89. Makowka)

Tore: 0:1 Filip Branimirov Mateev (35.), 0:2 Viktor Branimirov Mateev (74.), 0:3 Mathis Beutel (84.); Schiedsrichter: Mayk Kopecki (Rochau); Assistenten: Fabian Kopecki, Philip Schlaf; Zuschauer: 51