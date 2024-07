Das EM-Viertelfinale könnte die große Fußball-Karriere von Toni Kroos beenden. Der 34-Jährige geht aber nicht „nostalgisch“ in das Match gegen Spanien. Er ist auf klares Ziel fokussiert.

Toni Kroos geht optimistisch in das Spiel gegen Spanien.

Herzogenaurach - Toni Kroos blickt dem EM-Viertelfinale gegen Spanien „überhaupt nicht nostalgisch“ entgegen, auch wenn ein Ausscheiden das Ende seiner Profi-Karriere bedeuten würde. „Ich gehe nicht davon aus, dass es mein letztes Spiel ist“, sagte der 34 Jahre alte Fußball-Nationalspieler in Herzogenaurach.

Das Spanien-Spiel am Freitag (18.00 Uhr) soll nur eine weitere Etappe auf dem Weg ins Endspiel am 14. Juli in Berlin sein. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Turnier zu gewinnen“, sagte Kroos, der für die EM ein Comeback im DFB-Team gewagt hatte. Als „Bonus“ empfinde er den Vorstoß ins Viertelfinale noch nicht.

Heim-EM kann nicht mehr „Katastrophe“ werden

Die Heim-EM bewertet Kroos nach dem Vorstoß unter die besten acht Teams schon als Erfolg. „Es waren vorher sehr große Zweifel von allen Seiten da. Wir haben ein gewisses Minimalziel erreicht. Man kann im Nachgang nicht mehr von Katastrophe sprechen“, sagte Kroos.

Er läuft gegen Spanien zum 114. Mal im DFB-Dress auf. Der Weltmeister von 2014 hatte schon vor dem Turnier angekündigt, dass er danach als aktiver Spieler aufhört. Seinen Vertrag bei Real Madrid hatte der sechsmalige Champions-League-Sieger nicht mehr verlängert.