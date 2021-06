Joachim Löw übernimmt „ohne Wenn und Aber“ die Verantwortung für deutsches EM-Aus

Joachim Löw sprach am Mittwoch über das enttäuschende EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen England.

Herzogenaurach/sid- Ein letzter Abschied von seiner Mannschaft, eine emotionale Pressekonferenz - dann war der sichtlich aufgewühlte Joachim Löw als Bundestrainer Geschichte. Sein Herz schlage zwar auch in Zukunft „schwarz-rot-gold“, er werde mit „jeder Faser Fan der Nationalmannschaft sein“, versicherte der „tief enttäuschte“ Löw nach dem unwürdigen Ende seiner 15-jährigen Ära. Doch nach der krachend gescheiterten Titelmission durch das 0:2 (0:0) im EM-Achtelfinale in England muss nun Hansi Flick das havarierte DFB-Flaggschiff wieder auf Erfolgskurs bringen.

Schon während des Turniers stand Löw mit seinem Nachfolger per Telefon und SMS in ständigem Austausch. Auch künftig wird der 61-Jährige seinem ehemaligen Assistenten „für irgendwelche Fragen zur Verfügung“ stehen.

Nach der zweiten herben Turnier-Enttäuschung binnen drei Jahren gibt es davon einige. Die Fragen nach dem künftigen Personal und dem richtigen System sind die wichtigsten. Darüber musste sich Löw keine Gedanken mehr machen, als er um 14.07 Uhr in einer schwarzen S-Klassen-Limousine das Turnier-Camp in Herzogenaurach verließ.

DFB-Team nach dem EM-Aus: „Niemand konnte die Ruhe finden“

Für die schmerzhafte Pleite im Wembley-Stadion hatte er zuvor „ohne Wenn und Aber die volle Verantwortung“ übernommen: „Dazu muss ich stehen.“ Eine detaillierte Analyse konnte und wollte er nicht vorlegen. „Ins Detail zu gehen, dazu bin ich jetzt nicht in der Lage“, sagte Löw. Er muss es auch nicht mehr.

Nach der Rückkehr aus London um 1.29 Uhr richtete Löw im Team-Quartier noch einige Worte an seine Spieler um Kapitän Manuel Neuer und den Betreuerstab, die endgültige Verabschiedung erfolgte in kurzen Einzelgesprächen nach dem Frühstück. Die bitteren Tränen vom Vortag waren bei Joshua Kimmich zwar wieder getrocknet, doch die Niedergeschlagenheit war bei der Heimfahrt alleine oder in kleineren Gruppen immer noch groß. „Niemand konnte die Ruhe finden“, berichtete Löw über eine „kurze Nacht“.

Die Lehren aus der EM muss Flick ziehen. In einem Gespräch zwischen dem 56-Jährigen (Vertrag bis 2024) und DFB-Direktor Oliver Bierhoff sollen Ende Juli/Anfang August die Weichen für eine bessere Zukunft gestellt werden. „Neben seiner Kompetenz besitzt er starke menschliche Fähigkeiten“, lobte Bierhoff den neuen Mann. Schon für die Winter-WM 2022 erwartet Bierhoff eine „schlagkräftige Mannschaft“, die spätestens bei der Heim-EM zwei Jahre später um den Titel spielen kann.

Hansi Flick übernimmt Bundestrainer-Posten: Radikaler Umbruch ist nicht geplant

Einen radikalen Umbruch wird es dafür zunächst nicht geben. „Ich habe von keinem der älteren Spieler gehört, dass er sagt: Übrigens, Oliver, ich hebe mal die Hand, ich denke über Rücktritt nach oder gebe gleich in der Presse etwas bekannt“, verkündete Bierhoff.

Die Zukunft der Rückkehrer Mats Hummels (32) und Thomas Müller (31) ist aber offen. „Ich will erst einmal ein paar Tage abschalten“, sagte Hummels. Flick wird aber auch mit Toni Kroos (31) und Ilkay Gündogan (30) Gespräche führen.

Generell wünscht sich Bierhoff, „dass wir wieder mehr U21-Fußballer einbauen können. Wir brauchen einen mittelfristigen Aufbau, aber auch den Erfolg.“ Er sehe es „nicht ein, dass Deutschland ein Außenseiter sein soll“. Jamal Musiala (18), Florian Wirtz (18) oder Ridle Baku (23) stehen für die neue Generation. Wie er Flick kenne, sei der jemand, „der gerne junge Spieler einbaut“.



Lukas Podolski vermisst „Ehrgeiz, Wille und Kampfgeist“ im DFB-Team



Viel Zeit bleibt nicht. Am 2. September feiert Flick sein Debüt in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein. Bis dahin hat er einige Aufgaben vor sich. U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz hat „die Überzeugung und Spielfreude gefehlt“, Lukas Podolski beklagte mangelnden „Ehrgeiz, Wille und Kampfgeist“. Michael Ballack bemängelte, dass man gegen England „teilweise ohnmächtig“ gewesen sei.

Von den vergangenen acht Spielen bei einer EM oder WM gewann die DFB-Auswahl nur zwei, blieb dabei kein einziges Mal ohne Gegentor. „Das“, betonte Hummels, „ist zu wenig für unsere Ansprüche.“

Für Lothar Matthäus trägt Löw die Verantwortung. In den vergangenen drei Jahre sei „sehr viel falsch“ gemacht worden, sagte der deutsche Rekordnationalspieler und warf Löw konkret „Sturheit“ vor.

Dieser entschuldigte sich auf der einstündigen Pressekonferenz am Mittwoch dafür, „die Fans enttäuscht“ zu haben. Er glaube aber, dass die Mannschaft „eine gute Zukunft“ vor sich habe. Einige Spieler seien „noch nicht an ihrem Leistungslimit“. Dahin soll sie Flick führen - und damit auch Löws schwarz-rot-goldenes Herz verzücken.