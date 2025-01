Berlin/MTU. 11:0 (4:0) in Berlin: Ganze elf Bälle hat die Mannschaft von Arthur Jujko, der Viktoria Berlin U19, am Samstag im Tor der Gegner aus Halle untergebracht.

Hubert Ragan (Viktoria Berlin U19) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Taykut Bezel den Ball ins Netz.

Viktoria Berlin U19 führt nach 36 Minuten 2:0

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Hallenser. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Collin Quiring traf in Minute 41, Jerome Kortebusch in Minute 42, Kemal Günay in Minute 52, Bezel in Minute 55, Fatih Sentürk in Minute 60 und Muhammed Ali Zekir Oglou in Minute 79. Spielstand 10:0 für den Viktoria Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Zekir Oglou den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 11:0 erweiterte (89.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden.

Aufstellung und Statistik: Viktoria Berlin U19 – VfL Halle 96 I (U19)

Viktoria Berlin U19: Lox – Coric (63. Ameen), Pick, Quiring (46. Günay), Gelen (59. Kaufmann), Keskin (46. Sentürk), Bekdemir, Kortebusch (46. Türkay), Herzberg, Bezel, Ragan (59. Zekir Oglou)

VfL Halle 96 I (U19): El-Zein – Horn, Hajdarpasic, Rayko, Haensch (46. Hensen), Schäller, Danyi, Meyer (63. Skriptsov), Anteneh (56. Prokein), Ehrenberg, Stachyra (46. Geyer)

Tore: 1:0 Hubert Ragan (11.), 2:0 Taykut Bezel (36.), 3:0 Collin Quiring (41.), 4:0 Jerome Kortebusch (42.), 5:0 Kemal Günay (52.), 6:0 Taykut Bezel (55.), 7:0 Fatih Sentürk (60.), 8:0 Muhammed Ali Zekir Oglou (71.), 9:0 Kemal Günay (73.), 10:0 Muhammed Ali Zekir Oglou (79.), 11:0 Muhammed Ali Zekir Oglou (89.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Maximilian Og, Toni Stabrey; Zuschauer: 32