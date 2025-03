Kantersieg für den Berliner SC: Am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die SpVgg. Eintracht Erfurt feiern. Vor 27 Zuschauern gewann das Team 7:1 (2:1).

Berlin/MTU. Berlin – Erfurt: Nachdem der Berliner SC an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit sechs Toren in Führung. Endstand: 7:1 (2:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Oliver Mathurin Koto'o Djouokou für Erfurt traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Berliner gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 20 wurde das Gegentor durch Tyron Koomson erzielt.

Berliner SC Kopf an Kopf mit SpVgg. Eintracht Erfurt – 1:1 in Minute 20

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Berlins Joshua Okpalaike konnte seinem Team in Minute 44 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Erfurt. Vier weitere Treffer durch Spieler Nummer 8 (58.), Spieler Nummer 8 (65.), Spieler Nummer 9 (78.) und Spieler Nummer 9 (79.) mussten sie einstecken. Spielstand 6:1 für den Berliner SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Koomson, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu festigen (83.). In Spielminute 89 handelte sich die SpVgg. Eintracht Erfurt noch eine Gelbe Karte ein. Der Berliner SC sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – SpVgg. Eintracht Erfurt

Berliner SC: Adamczak – Okpalaike, Jebali (78. Omilani), Kindt (78. Gültekin), Hakim (73. Lorenz), Balsüzen (7. Munajjed), Yevchuk (73. Lacheta), Koomson, Yilmazcelik

SpVgg. Eintracht Erfurt: Ogbenna – Hein (78. Berghofer), Broisch, Visargov, Voigt (85. Egharevba), Schwebs, Koto'o Djouokou, Dewart, Kodamani (46. Götzl), Wöller (63. Radzhabov), Nowak

Tore: 0:1 Oliver Mathurin Koto'o Djouokou (2.), 1:1 Tyron Koomson (20.), 2:1 Joshua Okpalaike (44.), 3:1 Simon Kindt (58.), 4:1 Simon Kindt (65.), 5:1 Tyron Koomson (78.), 6:1 Tyron Koomson (79.), 7:1 Tyron Koomson (83.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Leon Gerngroß, Rene Knopf; Zuschauer: 27