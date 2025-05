Der FC Mecklenburg Schwerin U19 errang am 23. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 52 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den VfL Halle 96 I (U19).

Die 52 Besucher auf dem Görries Platz I haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Schweriner besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän.

Nach 15 Minuten schoss Joel Bilson das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Schweriner legten in der 40. Minute nach. Diesmal war Mic Röpke der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

FC Mecklenburg Schwerin U19 in Minute 40 2:0 in Führung

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Robert Fuchs wurde für Abdalrahman Elgezawy eingesetzt und Sullyvan Domres für Joel Bilson. Auf der Gastseite räumten David Danyi für Ksawier Stachyra und Jakob Skriptsov für Pernell Kaiser den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 kassierte zweimal Gelb. Der VfL Halle 96 I (U19) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Lösch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Sullyvan Domres den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (86.). Damit war der Triumph der Schweriner entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VfL Halle 96 I (U19)

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Schäfer (72. Henke), Hartig, Müller (83. Stepantsev), Zellmann, Barati (83. Witt), Shalabai, Bilson (72. Domres), Elgezawy (64. Fuchs), Röpke, Rühlke

VfL Halle 96 I (U19): Störmer – Meyer, Uguru, Schäller, Geyer, Rayko, Skriptsov (46. Kaiser), Unthan, Beese, Danyi (46. Stachyra), Heute

Tore: 1:0 Joel Bilson (15.), 2:0 Mic Röpke (40.), 3:0 Sullyvan Domres (86.); Schiedsrichter: Borwin Julius Adler (Rostock); Assistenten: Tom Kahl, Christoph Lissner; Zuschauer: 52