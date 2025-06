Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Plauen ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Arijan Emini für BFC traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Berliner legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Jasin Abou-Chaker der Torschütze (12.).

BFC Preussen führt nach 12 Minuten 2:0

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Sete Nahrendorf. Dayvin Rehberg konnte in Minute 38 einnetzen, Dayvin Rehberg in Minute 40, Rehberg legte in Minute 50 nach und Dayvin Rehberg traf in Minute 50. Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 7 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 6:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Adem Demir, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:1 auszubauen (88.). Der BFC Preussen hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – VFC Plauen

BFC Preussen: Saatci – Yildirim, Abou-Chaker (46. Mücke), Taskiran (58. Körber), Klimpke (58. Dworzynski), Emini (63. Demir), Simao (58. Isik), Rehberg, Xydias (58. Tuncer), Rmieh, Daskan

VFC Plauen: Nahrendorf – Plank, Langer, Liebig, Burdusudis, Tauscher, Richter (46. Gönül), Bammler, Knoll (78. Poliakov), Spörl, Krantz

Tore: 1:0 Arijan Emini (6.), 2:0 Jasin Abou-Chaker (12.), 3:0 Dayvin Rehberg (38.), 4:0 Dayvin Rehberg (40.), 5:0 Vico Mücke (50.), 6:0 Dayvin Rehberg (62.), 6:1 Elias Burdusudis (69.), 7:1 Adem Demir (88.); Schiedsrichter: David Isaias Petzak (Berlin); Assistenten: Anton Winter, Kevin Sonder; Zuschauer: 20