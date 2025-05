Einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Förderkader Rene Schneider fuhr der BFC Preussen am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Berlin/MTU. Der BFC Preussen und der FC Förderkader Rene Schneider haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Vico Mücke traf für den BFC Preussen in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Rostocker revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Ferdinand Bloch erzielt.

BFC Preussen und FC Förderkader Rene Schneider – 1:1 in Minute 48

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Ceyhun Dagdemir/BFC (60.), gefolgt von Meuzinho Marcos Maleca (BFC Preussen) in Minute 67. Spielstand 3:1 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Erik Ahrens den Ball über die Torlinie bugsierte (70.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Rostocker aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BFC Preussen wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Förderkader Rene Schneider beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Förderkader Rene Schneider

BFC Preussen: Ahmad – Rehberg, Dworzynski, Klimpke (67. Maleca), Rmieh, Xydias (81. Sassi), Daskan, Mücke (81. Can), Dagdemir, Yildirim, Simao (76. Tuncer)

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Wolff, Sorokolita (62. Latta), Sanguinette, Lampe, Sahwil (67. Zepuntke), Bloch, Schmidt (89. Kruse), Ahrens, Schultz (46. Maluch), Podeyn (84. Frieberg)

Tore: 1:0 Vico Mücke (13.), 1:1 Ferdinand Bloch (48.), 2:1 Ceyhun Dagdemir (60.), 3:1 Meuzinho Marcos Maleca (67.), 3:2 Erik Ahrens (70.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Fatih Sava, Felix Niehoff; Zuschauer: 51