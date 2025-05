Nach einem packenden Match haben sich der BFC DYNAMO U19 und der FC Mecklenburg Schwerin U19 am Sonntag 3:4 (0:2) getrennt.

Andrii Shalabai (FC Mecklenburg Schwerin U19) netzte nur fünf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Die Schweriner legten in der 45. Spielminute nach. Diesmal war Abdalrahman Elgezawy der Torschütze.

BFC DYNAMO U19 liegt 0:2 zurück – 45. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Justin Felgentreff/BFC (46.), gefolgt von Sullyvan Domres (FC Mecklenburg Schwerin U19) in Minute 61, Louis Gnodtke (BFC DYNAMO U19) in Minute 77 und Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) in Minute 85. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Leon Henke, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Schweriner Team den Sieg zu verschaffen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – FC Mecklenburg Schwerin U19

BFC DYNAMO U19: Höhne – Alekeachah (90. Goedicke), Felgentreff, Ramoth, Schade (58. Sambale), Leiting, Getahum, Hagan (58. Hauck), Kämpf (58. Linsenbarth), Zefi, Gnodtke

FC Mecklenburg Schwerin U19: Falow – Hartig, Fuchs (73. Pischel), Müller, Bilson (58. Schulz), Jaap, Zellmann, Shalabai, Domres (67. Henke), Elgezawy, Röpke

Tore: 0:1 Andrii Shalabai (5.), 0:2 Abdalrahman Elgezawy (45.), 1:2 Justin Felgentreff (46.), 1:3 Sullyvan Domres (61.), 2:3 Louis Gnodtke (77.), 3:3 Justin Felgentreff (85.), 3:4 Leon Henke (90.+4); Schiedsrichter: Marcel Riemer (Eisenhüttenstadt); Assistenten: Max Göldner, Marius Scholz; Zuschauer: 32