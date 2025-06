Berlin/MTU. Am Sonntag haben sich der BFC DYNAMO U19 und der FC Hertha 03 ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (2:0).

Max Matthes Ramoth traf für den BFC DYNAMO U19 in Minute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Yona Sambale den Ball ins Netz (18.).

BFC DYNAMO U19 führt nach 18 Minuten 2:0

Dann konnte BFC einen weiteren Erfolg einsacken. Justin Felgentreff schoss und traf in der 52. Spielminute noch einmal, gefolgt von Yona Sambale und Max Matthes Ramoth (67., 70.). Dann gelang es den Berlinern, dem FC Hertha 03 etwas entgegenzusetzen. Samet Ögüt schoss und traf in der 75. Spielminute. Sambale traf in Spielminute 78 noch einmal. Dann schafften es die Berliner, dem FC Hertha 03 etwas entgegenzusetzen. Leon Strana traf in Spielminute 87. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der BFC DYNAMO U19 kassierte einmal Gelb. Spielstand 6:2 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.06.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 26

Nur kurz darauf gelang es Godric-Arnold Alekeachah, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 7:2 zu erweitern (90.+2). Der BFC DYNAMO U19 hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – FC Hertha 03

BFC DYNAMO U19: Höhne (46. Van Fräsdorf) – Wagner (61. Hyseni), Ramoth, Leiting, Felgentreff (66. Arms), Sambale, Zefi (46. Alekeachah), Gnodtke, Sellenthin (61. Goedicke), Kämpf, Hauck (66. Heyn)

FC Hertha 03: Dieye (61. Kiwus) – Schulz, Voigt (61. Purgar), Weber (46. Dimitriou), Kozian, Kirakos, Dögenci (46. Sperling), Beresh (61. Soliman), Ögüt, Güler, Strana

Tore: 1:0 Max Matthes Ramoth (14.), 2:0 Yona Sambale (18.), 3:0 Justin Felgentreff (52.), 4:0 Yona Sambale (67.), 5:0 Max Matthes Ramoth (70.), 5:1 Samet Ögüt (75.), 6:1 Yona Sambale (78.), 6:2 Leon Strana (87.), 7:2 Godric-Arnold Alekeachah (90.+2); Zuschauer: 31