5:1 (3:1) in Berlin: Ganze fünf Bälle hat das Team von Philip Friedemann, die Tennis Borussia Berlin U19, am Samstag im Tor der Gegner aus Stern untergebracht.

Gleich nach dem Anstoß schoss Spieler Nummer 15 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Alhasan den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

28. Minute Tennis Borussia Berlin U19 und SFC Stern 1 im Gleichstand – 1:1

traf für Berlin gleich mehrmals in Minute 33, 41 und 53. Spielstand 4:1 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Emircan Celik kam rein für Spieler Nummer 2 und für Spieler Nummer 8. Auf der Gastseite sprangen Nelson Culubali für Inem Bassey und Joshua Bradley Olunchi Ungu für ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es der Tennis Borussia Berlin U19 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Prince Eta Nso Manyo den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (90.+1). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. In Spielminute 91 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – SFC Stern 1

Tennis Borussia Berlin U19: – (70. Adamou), (57. Celik), Emini, (70. Eta Nso Manyo)

SFC Stern 1: Gastserelia – Wolf, Pantos (46. Aydin), Garbulowski, El Khanji, Alhasan, (60. Ungu), Bassey (60. Culubali), Jouini (71. Fiolka), Valenzuela Chmieleski, Jakupovic (71. Ovaciuc)

Tore: 1:0 (5.), 1:1 Mohammad Alhasan (28.), 2:1 (33.), 3:1 (41.), 4:1 (53.), 5:1 Prince Eta Nso Manyo (90.+1); Schiedsrichter: Tobias Starost (Schwielowsee); Assistenten: Michael Peter Lowe, Daniel Seyed Vousoghi; Zuschauer: 30