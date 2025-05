Gleich fünfmal hat der Berliner SC am Samstag gegen die Gegner aus Stern eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Berliner.

In Minute 20 schoss Joshua Okpalaike das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SFC Stern 1 steckten einmal Gelb ein (30.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Tyron Koomson (31.).

Berliner SC führt mit 2:0 – Minute 31

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Berliner SC kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Koomson konnte in Minute 46 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SFC Stern 1. In Minute 77 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Anton Lacheta traf für Berlin in Minute 86. Spielstand 4:1 für den Berliner SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Alexander Edward Lorenz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 festigte (90.). Damit war der Triumph der Berliner gesichert. Der Berliner SC sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – SFC Stern 1

Berliner SC: Sahin – Koomson (80. Lacheta), Okpalaike (44. Lorenz), Hakim, Waldeck (57. Soueidan), Balsüzen, Munajjed (57. Olarte Kambergs), (80. Zhu), Yilmazcelik (66. Kindt), Rexha (80. Dogan)

SFC Stern 1: Konta – El Khanji, Ovaciuc, Garbulowski (67. Groszewski), Alhasan, Jouini, Aydin, (57. Cisse), Ungu (46. Attah), Culubali, Valenzuela Chmieleski

Tore: 1:0 Joshua Okpalaike (20.), 2:0 Tyron Koomson (31.), 3:0 Tyron Koomson (46.), 3:1 Mohammad Alhasan (77.), 4:1 Anton Lacheta (86.), 5:1 Alexander Edward Lorenz (90.); Zuschauer: 60