Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 30 Besuchern des SportforumsKR2 geboten. Die Berliner setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Emanuel Zefi traf für den BFC DYNAMO U19 in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfL Halle 96 I (U19) steckte einmal Gelb ein (25.). Die Berliner legten in der 45. Minute nach. Diesmal war Damien Schade der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

45. Minute: BFC DYNAMO U19 mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der BFC DYNAMO U19 kassierte jetzt einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 65: BFC traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Justin Felgentreff ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Max Matthes Ramoth den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (68.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden. Die Berliner haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VfL Halle 96 I (U19)

BFC DYNAMO U19: Höhne – Sellenthin, Kämpf (73. Goedicke), Leiting, Zefi, Hagan (58. Felgentreff), Wurster, Ramoth (76. Loyda), Schade (73. Alekeachah), Gnodtke, Sambale

VfL Halle 96 I (U19): Hanstein – Meyer (84. Prokein), Geyer (75. Skriptsov), Stachyra (46. Kaiser), Danyi, Rayko, Heute, Schäller, Haensch (82. Horn), Uguru, Beese

Tore: 1:0 Emanuel Zefi (21.), 2:0 Damien Schade (45.), 3:0 Justin Felgentreff (65.), 4:0 Max Matthes Ramoth (68.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Sebastian Werner, Uwe Weitzmann; Zuschauer: 30