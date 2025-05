Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: In der Partie am Samstag war der BFC Preussen gegenüber der Tennis Borussia Berlin U19 machtlos und wurde 0:3 (0:0) besiegt.

Vor 43 Zuschauern hat sich das Team von Deniz Corr mit 0:3 (0:0) gegen Berlin eine Niederlage eingestehen müssen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Max Göldner (Bad Saarow) eine Gelbe Karte an die Gäste (42.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ismael Aseko Nkili (Tennis Borussia Berlin U19) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der BFC Preussen steckte jetzt einmal Gelb ein (73.). Die Berliner legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennard Engelke der Torschütze (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Minute 75: BFC Preussen 0:2 im Hintertreffen

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte noch einmal Gelb.

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Aseko Nkili, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (83.).

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – Tennis Borussia Berlin U19

BFC Preussen: Ahmad – Abou-Chaker (66. Tuncer), Yildirim (70. Sassi), Dagdemir (46. Minko), Xydias, Simao (66. Dworzynski), Klimpke, Rehberg, Daskan, Emini (46. Maleca), Rmieh

Tennis Borussia Berlin U19: Dyck – Yousi (89. Bicakci), Emini (46. Mach), Wostrikow, Engelke (87. Bashev), Gülvardar, Akajewa (70. Adamou), Aseko Nkili (87. Araz), Osmani (87. Celik), Dovenon, Sternberg

Tore: 0:1 Ismael Aseko Nkili (62.), 0:2 Lennard Engelke (75.), 0:3 Ismael Aseko Nkili (83.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Marvin Weiß, Hannes Hähnel; Zuschauer: 43