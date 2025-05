Der BFC Preussen hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 mit 0:3 (0:0).

Das war kein erfolgreicher Spieltag für Deniz Corr. Der Trainer von BFC musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Max Göldner (Bad Saarow) eine Gelbe Karte an die Gäste (42.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Ismael Aseko Nkili das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (62.). Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der BFC Preussen steckte jetzt einmal Gelb ein (73.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Lennard Engelke den Ball ins Netz (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

BFC Preussen liegt 0:2 zurück – 75. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Aseko Nkili den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (83.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – Tennis Borussia Berlin U19

BFC Preussen: Ahmad – Daskan, Emini (46. Maleca), Rmieh, Yildirim (70. Sassi), Xydias, Simao (66. Dworzynski), Abou-Chaker (66. Tuncer), Rehberg, Dagdemir (46. Minko), Klimpke

Tennis Borussia Berlin U19: Dyck – Wostrikow, Engelke (87. Bashev), Emini (46. Mach), Akajewa (70. Adamou), Sternberg, Yousi (89. Bicakci), Gülvardar, Dovenon, Osmani (87. Celik), Aseko Nkili (87. Araz)

Tore: 0:1 Ismael Aseko Nkili (62.), 0:2 Lennard Engelke (75.), 0:3 Ismael Aseko Nkili (83.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Marvin Weiß, Hannes Hähnel; Zuschauer: 43