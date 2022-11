Zum ersten Advent - DRHV erwartet kriselnden Club aus Bietigheim um Star-Trainer Iker Romero

Der Dessau-Roßlauer HV empfängt am Sonntag, 17 Uhr, mit Bietigheim einen der Krisenclubs der Liga. Wie Star-Trainer Iker Romero vier Niederlagen in fünf Spielen erklärt - und was er gegen Dessau-Roßlau von seinem Team fordert.

Star-Trainer Iker Romero und Bietigheim stecken vor dem Auftritt in Dessau in der Krise.

Dessau/MZ - Man müsse der Zeit Zeit geben, besagt ein altes spanisches Sprichwort. Iker Romero weiß aber auch, dass solche Lebensweisheiten im Profisport nur bedingt Geltung haben.

Er kenne das Geschäft immerhin ein bisschen, erzählt der spanische Handballstar – und untertreibt damit maßlos. Der heute 42-Jährige ist einer der erfolgreichsten und besten Spieler aller Zeiten, hat zweimal die Champions League mit dem FC Barcelona gewonnen, er war Weltmeister mit Spanien, hat EM-Silber und Olympia-Bronze geholt. Aktuell aber steckt Romero in der schwierigsten Phase seiner noch jungen Trainerkarriere.

Seit anderthalb Jahren ist der Weltstar Chefcoach beim Zweitligisten SG BBM Bietigheim, der am Sonntagabend in der Dessauer Anhalt-Arena beim DRHV antreten wird und der aktuell zu den Krisenclubs der Liga zählt, denn vier der vergangenen fünf Spiele hat Bietigheim verloren. Den Sieg gab es zudem gegen Gaststarter HC Motor Zaporizhzhia, so dass die Punkte am Ende der Saison wertlos sind. Bietigheim ist vom oberen Tabellendrittel ins graue Mittelfeld abgerutscht, was nicht zum eigenen Anspruch passt. Im zweiten Jahr unter Romero wollte der Vorjahressechste weiter nach oben – mittelfristig will der Coach die Schwaben sogar wieder in die erste Liga führen.

Vor dem Gastauftritt in Dessau muss er jetzt aber erst einmal eine Krise meistern. Am vergangenen Spieltag gab es eine heftige 21:29-Heimklatsche gegen die HSG Nordhorn, davor eine Niederlage beim HC Empor Rostock (29:33), der zuvor selber erst ein Spiel gewonnen hatte. Was Iker Romero vor allem während der 60 Minuten gegen Nordhorn aufgefallen ist: „Das Selbstvertrauen ist total weg.“ Ein Beleg dafür: Bietigheim hat sich in den vergangenen beiden Spielen jeweils eine zweistellige Anzahl technischer Fehler geleistet und mehrere gute Torchancen vergeben. Der Spanier sehe „eine total andere Mannschaft“ als noch in den ersten Wochen der Saison, sagt er zur Krise.

Die Folge ist ein Teufelskreis für die psychische Verfassung der Spieler. Romero erklärt es etwas martialisch. „Wenn du verlierst, ist das wie ein Krebs. Wenn drei, vier Spieler anfangen Selbstvertrauen zu verlieren, fängt es auch bei den anderen an.“ Man müsse einen Weg finden, das abzuschneiden – um nicht weiter abzurutschen. Denn der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt zwar noch sechs Punkte, die können in der 2. Bundesliga allerdings ganz schnell weg sein. Iker Romero weiß das, wollte daher in dieser Woche „alles auf Null stellen“. Die Devise: „Wir müssen weiterarbeiten, uns jeden Tag verbessern und versuchen, das Vertrauen wiederzugewinnen.“

Beim Dessau-Roßlauer HV ist die Situation aktuell eine gänzlich andere. Die Mannschaft von Trainer Uwe Jungandreas spielt bislang eine sehr starke Saison und steht auf Tabellenplatz drei. Und auch bei der 24:27-Derbyniederlage in Eisenach vor einer Woche konnte sie etwas Positives mitnehmen, nachdem sich nach einem zwischenzeitlichen 16:24-Rückstand noch einmal herangekommen ist. Vor dem Duell gegen Bietigheim am Sonntag (17 Uhr) sagt Trainer Jungandreas: „Wir müssen diesmal wieder von Beginn an unsere Stärken ausspielen.“