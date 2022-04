Vor Ostderby gegen Rostock - DRVH-Manager Glock über den Reiz des Duells und den Abstiegskampf

Dessau/MZ - Die aktuelle Tendenz macht Sebastian Glock glücklich. Im Heimspiel gegen den HC Empor Rostock am späten Sonntagnachmittag (17 Uhr), so erzählt der Geschäftsführer des Dessau-Roßlauer HV, werden erstmals in dieser Handball-Zweitligasaison wieder mehr als 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Anhalt-Arena sein.Der Aufsteiger könnte mehr als 100 Fans mitbringen, aber auch die Anhängerinnen und Anhänger des DRHV haben in den letzten Wochen viel Werbung gemacht. Vor dem Ost-Klassiker hat sich Tobias Große mit Manager Glock über den Reiz dieses Duells, die aktuelle Situation und die Zukunft des DRHV unterhalten.