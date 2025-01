Wuppertal/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat das Jahr 2024 mit einem dicken Ausrufezeichen beendet: Das Team von Trainer Uwe Jungandreas gewann am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Spitzenreiter Bergischer HC unerwartet mit 31:30, ließ die vier Teams an der Tabellenspitze noch enger zusammenrücken und schob sich selbst auf den sechsten Rang der Tabelle vor. Starke wie wichtige 18:16 Punkte hat das Team damit geholt. Dessau-Roßlau fehlen in der völlig ausgeglichenen Liga damit fünf Punkte auf einen Aufstiegsplatz, man hat aber auch nur sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Die DRHV-Abwehr stemmte sich dem Bergischen HC entgegen. Foto: IMAGO/Nordphoto

Das Spiel beim Bergischen HC war schwer umkämpft. In der ersten Halbzeit wechselte die Führung mehrfach hin und her, kurz vor der Pause konnte sich der Dessau-Roßlauer HV dann aber auf 20:17 absetzen. In der zweiten Halbzeit blieb es eng. Dessau-Roßlau verteidigte die Führung aber hartnäckig. Beim 24:23 in der 42. Minute hatte der Bergische HC den Anschluss hergestellt.

Doch Dessau-Roßlau hielt dagegen - und hatte Alexander Mitrovic, der mit neun Toren am Donnerstagnachmittag bester DRHV-Werfer war und in der 59. Minute zum 31:29 traf - aus einer Entfernung, aus der man eigentlich nicht treffen darf, wie der Kommentator auf „Dyn“ feststellte. Der Bergische HC konnte zwar noch auf 31:30 verkürzen.

Den letzten Ball in der Schlusssekunde vom ehemaligen Dessauer Johannes Wasielewski parierte aber DRHV-Schlussmann Philipp Ambrosius, der das Torwartduell auch insgesamt klar für sich entschied. Am Ende war Jubel.