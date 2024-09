Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV unterliegt beim TV Großwallstadt mit 29:30 und startet mit 0:4 Punkten in die neue Saison. Was Gästetrainer Uwe Jungandreas zur Niederlage sagt.

Großwallstadt/MZ. - Einen spannenden Kampf haben sich Gastgeber TV Großwallstadt und der Dessau-Roßlauer HV am Sonntagabend in der 2. Handball-Bundesliga geliefert. Am Ende jubelten aber die Unterfranken und das Team aus Mitteldeutschland ist leer ausgegangen. Mit 30:29 (18:19) hat sich der TV Großwallstadt am zweiten Spieltag der Bundesligasaison 2024/25 knapp durchgesetzt und die ersten Punkte auf sein Tabellenkonto gebracht. Für den Dessau-Roßlauer HV bleibt es nach der 27:29-Heimniederlage gegen den HC Elbflorenz Dresden zum Saisonauftakt in der Vorwoche bei null Zählern.