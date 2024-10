Handball-2. Liga Topscorer mit Taktgefühl: Yannick Danneburg ist beim Dessau-Roßlauer der Mann der Stunde

Yannick Danneberg ist einer der neuen Helden in dieser Saison bei den Zweitliga-Handballern des Dessau-Roßlauer HV. Zwölf Tore gelangen ihm beim 32:30 in Hagen. Am Mittwoch, 20 Uhr, erwartet der DRHV nun das Team aus Ludwigshafen.