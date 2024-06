Dessau/MZ. - Vier Wochen Sommerpause liegen noch vor den Zweitliga-Handballern des Dessau-Roßlauer HV. Wie es dann für das Team von Cheftrainer Uwe Jungandreas weiter geht, das hat der Club auf seiner Homepage mitgeteilt. „Der Sommerfahrplan 2024 unserer Biber steht“, heißt es dort.

„Scharfer Trainingsstart für die Saison 2024/25 ist der 15. Juli“, erklärte Chefcoach Jungandreas. Er wird sein Team dann in der Anhalt-Arena erwarten.

Bereits eine Woche zuvor kommen alle DRHV-Zweitligahandballer und Verantwortlichen der Mannschaft zusammen. Teambuilding und ein Fotoshooting beim Media Day in den Event Studios eines Partners des Clubs steht auf dem Programm. Ab Mitte Juli rücken die konditionellen Grundlagen in den Fokus der Saisonvorbereitung bei den Zweitligahandballern aus Dessau-Roßlau. Reichlich Schweiß wird dabei fließen. Die Arbeit mit dem Ball ist ebenfalls wichtig.

Am Ende der dritten Trainingswoche steht dann das erste Vorbereitungsspiel auf dem Sommerfahrplan der Biber. Diese Partie findet am 2. August in der Stadthalle Wittenberg statt. Gastgeber ist der SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz. Der Verein feiert mit einem Handballfest seinen 75. Geburtstag. Das Spiel gegen den DRHV ist der sportliche Höhepunkt der Feierlichkeiten. Der Anwurf dazu erfolgt am 2. August um 18 Uhr in der Stadthalle von Wittenberg.

Eine Woche später geht es für die Biber ins Trainingslager nach Großwallstadt. Dies ist für den DRHV bereits gute Tradition. Schon in den zurückliegenden zwei Jahren haben die Handballer aus Dessau-Roßlau beim Ligakontrahenten in Großwallstadt ein Trainingslager vor Saisonbeginn absolviert. Bei den Unterfranken werden zwei weitere Testspiele der Vorbereitung absolviert.

Neu im DRHV-Sommerfahrplan ist in diesem Jahr ein Handballturnier im tschechischen Lovosice. „Nachdem unser Team in den letzten beiden Jahren jeweils den Kénik-Cup in Brno gewinnen konnte, hat man sich eine neue Herausforderung gesucht und diese beim Drittplatzierten der Extraliga 2023/24, dem HK FCC Mesto Lovosice, gefunden“, heißt es dazu ebenfalls auf der DRHV-Homepage.

Ebenfalls neu in diesem Jahr ist das offizielle Saisoneröffnungsspiel eine Woche vor Ligastart am ersten September-Wochenende gegen den SV Anhalt Bernburg. Dieses findet in der Anhalt-Arena statt.