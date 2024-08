Dessau-Roßlau/MZ. - Eine positive Zwischenbilanz zieht Trainer Uwe Jungandreas zur Saisonvorbereitung der Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV. „Stand heute sind wir voll im Soll“, erklärte der Coach am Montag nach der Rückkehr der Biber aus dem Trainingslager im unterfränkischen Großwallstadt.

Wie in den zurückliegenden beiden Jahren hatte der Handball-Zweitligist aus der Bauhausstadt in Großwallstadt einen Teil seiner Saisonvorbereitung absolviert. „Auf dem Programm haben Trainingseinheiten gestanden, in denen wir uns sowohl taktisch als auch in Abstimmungsfragen weiter verbessern konnten“, plauderte Jungandreas aus dem Nähkästchen.

Zwei Testspiele hat der DRVH in Unterfranken absolviert - und beide gewonnen

Zwei Testspiele wurden in der vergangenen Woche in Unterfranken absolviert. Beide gestalteten die DRHV-Männer erfolgreich. Gegen den gastgebenden Ligakontrahenten TV Großwallstadt gingen sie als 33:30-Sieger von der Platte. Dem Drittligisten HSG Hanau gaben sie mit 37:24 das Nachsehen. Wie sich seine Mannschaft in diesen beiden Begegnungen präsentiert hat, damit war Jungandreas schon sehr zufrieden.

„Wir werden die nächsten Einheiten und Testspiele zur Feinabstimmung nutzen“, blickt der DRHV-Coach auf die verbleibenden Wochen bis zum Saisonstart am 7. September mit einem Heimspiel in der Anhalt-Arena gegen den HC Elbflorenz Dresden voraus. „Suchen werden wir auch weiter nach Varianten, was wir als Team noch besser machen können.“

Mit einer Premiere wird die Vorbereitung der Zweitliga-Handballer aus Dessau-Roßlau in dieser Woche fortgesetzt

Mit einer Premiere wird die Vorbereitung der Zweitliga-Handballer aus Dessau-Roßlau in dieser Woche fortgesetzt. Sie nehmen zum ersten Mal an einem Turnier im tschechischen Lovosice teil. 2022 und 2023 hatten die Biber jeweils den Kenik-Cup in Brno gewonnen. Nun stellen sie sich beim letztjährigen Drittplatzierten der tschechischen Extraliga, dem HK FCC Mesto Lovosice, einer neuen sportlichen Herausforderung. Dort treffen sie am Donnerstag auf die Gastgeber, am Freitag auf Dukla Prag und am Samstagmittag auf den niederländischen Club HV Kras Volendam.

„Das Turnier in Brno war immer sehr anspruchsvoll“, erklärte Jungandreas. „In Lovosice rechne ich mit ähnlich starken Gegnern. Positiv für uns ist, dass wir pro Turniertag nur ein Spiel bestreiten und nicht ganz so weit fahren müssen. Da wir schon das ganze Jahr reisen, kommt uns das entgegen.“