Handball-2.Liga Ohne Linkshänder im Rückraum - DRHV gewinnt in Danzig das Leon-Wallerand-Gedenkturnier

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat sich am Wochenende mit zwei Siegen bei einem Vorbereitungsturnier in Danzig durchgesetzt. Welche Erkenntnisse für die Rückrunde gewonnen wurden.