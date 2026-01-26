Handball-2.Liga Ohne Linkshänder im Rückraum - DRHV gewinnt in Danzig das Leon-Wallerand-Gedenkturnier
Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat sich am Wochenende mit zwei Siegen bei einem Vorbereitungsturnier in Danzig durchgesetzt. Welche Erkenntnisse für die Rückrunde gewonnen wurden.
26.01.2026, 14:59
DESSAU/MZ. - Erfolgreiches Ende einer Dienstreise: Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Wochenende das Leon-Wallerand-Gedenkturnier, das dieser Tage seine mittlerweile 13. Auflage erlebte, im polnischen Danzig gewonnen.