  4. Handball-2.Liga: Ohne Linkshänder im Rückraum - DRHV gewinnt in Danzig das Leon-Wallerand-Gedenkturnier

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat sich am Wochenende mit zwei Siegen bei einem Vorbereitungsturnier in Danzig durchgesetzt. Welche Erkenntnisse für die Rückrunde gewonnen wurden.

Von FRANK NESSLER 26.01.2026, 14:59
DRHV-Trainer Vanja Radic zieht eine positive Bilanz zum Turnierwochenende in Danzig.
DRHV-Trainer Vanja Radic zieht eine positive Bilanz zum Turnierwochenende in Danzig. FOTO: FRANK NESSLER

DESSAU/MZ. - Erfolgreiches Ende einer Dienstreise: Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV hat am Wochenende das Leon-Wallerand-Gedenkturnier, das dieser Tage seine mittlerweile 13. Auflage erlebte, im polnischen Danzig gewonnen.