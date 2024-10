Dessau-Roßlau/MZ. - Erneut nervenaufreibend ist der Handballnachmittag am Sonntag in der Dessauer Anhalt-Arena gewesen. In einem spannenden Zweitligaduell der Saison-Fehlstarter setzten sich am Ende die Gastgeber unter großem Jubel ihrer Fans durch. Mit 30:28 (12:14) hat der Dessau-Roßlauer HV die HSG Nordhorn-Lingen besiegt und sich weitere zwei Punkte in der Tabelle gesichert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.