Dessau-Rosslau/MZ. - Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV muss nach Torwart Janik Patzwaldt den nächsten längerfristigen Ausfall verkraften: Das Team von Trainer Uwe Jungandreas muss in den kommenden Wochen auf Abwehrspezialist Luka Baumgart verzichten. Das hat der Verein am Dienstag gemeldet. Der 25-Jährige habe sich in der vergangenen Woche bei einem unglücklichen Zusammenprall im Training einen Nasenbeinbruch zugezogen. Am Mittwoch steht für Baumgart die Operation an. Der Abwehrchef wird aller Voraussicht nach erst nach der Länderspielpause Mitte November wieder ins Team zurückkehren.

Der DHV hatte am Sonntag ohne den erkrankten Kapitän Vincent Bülow und ohne Baumgart antreten müssen und in einem Kraftakt die HSG Nordhorn mit 30:28 besiegt.

In der Woche zuvor hatte sich Torwart Janik Patzwaldt schwer am Knie verletzt. Auf den monatelangen Ausfall hatte der Dessau-Roßlauer HV mit einer Nachverpflichtung reagiert: Vom Drittliga-Aufsteiger SV 04 Plauen /Oberlosa wurde der ehemaligen Dresdner Schlussmann Max Mohs geholt.

Der Dessau-Roßlauer HV ist in dieser Woche schon am Freitag, 18. Oktober, beim VfL Eintracht Hagen gefordert. Das nächste Heimspiel in der Anhalt Arena steht am Mittwoch, 23. Oktober, 20 Uhr, gegen die Eulen Ludwigshafen an.