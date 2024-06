Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Die große Überraschung im Saisonfinale ist ausgeblieben: In einem spannenden Match hatte der Dessau-Roßlauer HV am Samstagabend den Vizemeister SG BBM Bietigheim der 2. Handball-Bundesliga in dessen sportlicher Heimstätte am Rand einer Niederlage. Erst kurz vor Schluss gelang den Gastgebern das Tor zum 35:35-Endstand. „Es war noch einmal eine tolle Leistung meiner Mannschaft“, lobte DRHV-Trainer Uwe Jungandreas sein Team, das als 13. der Tabelle die Saison 2023/24 beendet.