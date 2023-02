Handball-2.Liga Kompromissloses Tempo - DRHV gewinnt das Spitzenspiel gegen die Eulen Ludwigshafen

Die WM-Pause ist vorbei: Der Dessau-Roßlauer HV gewinnt am Sonnabend das letzte Hinrundenspiel in der 2. Bundesliga gegen die Eulen Ludwigshafen mit 35:30 und hat sich als Spitzenteam etabliert. Was den Ausschlag gab.