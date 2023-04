Handball-2.Liga Heimsieg vor Rekordkulisse - DRHV springt nach 28:27 gegen Eisenach auf Aufstiegsplatz

Was für eine Kulisse, was für ein Spiel: Der Dessau-Roßlauer HV gewinnt am Sonntag den Ostderby-Klassiker der 2. Bundesliga gegen den ThSV Eisenach mit 28:27 (13:13) und ist nun Tabellenzweiter.