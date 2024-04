Nach einem Fünf-Tore-Rückstand in der zweiten Halbzeit haben die Gastgeber (blaue Trikots) in der Abwehr kräftig zugelangt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Vincent Sohmann findet sofort die richtigen Worte: „Ein Punkt ist auf jeden Fall besser als keiner“, erklärte der Kapitän des Dessau-Roßlauer HV am Samstagabend nach dem 35:35 (17:16) im Heimspiel seiner Mannschaft in der 2. Handball-Bundesliga gegen Grün-Weiß Dankersen Minden. Fast 1.600 Zuschauer erlebten zuvor in der Anhalt-Arena eine hitzige Partie zweier Mannschaften, die auf Biegen und Brechen nicht verlieren wollten. Am Ende teilten sich die Teams die Punkte.