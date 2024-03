Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - So mancher treue Fan der Gastgeber hat sich am Sonntagabend aufgrund der Zahlen an den Anzeigetafeln in der Anhalt-Arena die Augen gerieben: 35:44 war dort zu lesen. Mit diesem Ergebnis haben die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV ihr Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen verloren. Eine bittere Pille − nicht nur für die Fans des Gastgebers.