DRHV gewinnt Spitzenspiel gegen Großwallstadt und sorgt für Euphorie - „Uwe, steigen wir auf?“

Dessau/MZ - Trainer sind es gewohnt, in Phasen des Misserfolgs mit unangenehmen Fragen konfrontiert zu werden. Auch Uwe Jungandreas hat solche in seiner 32-jährigen Karriere als Handballcoach schon gestellt bekommen - denn es lief natürlich nicht immer so gut, wie mit dem DRHV derzeit.