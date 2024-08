Handball-2.Liga DRHV gewinnt im Trainingslager Testspiel gegen Großwallstadt - Sorge um Torhüter Ambrosius

Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV ist im Trainingslager in Großwallstadt angekommen - und hat den Ligakonkurrenten gleich mal besiegt. Wer am besten traf. Was Trainer Uwe Jungandreas lobte.