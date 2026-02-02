Die Zweitliga-Handballer des Dessau-Roßlauer HV beginnen am Montag mit der zielgerichteten Vorbereitung auf ihr erstes Punktspiel im Jahr 2026 gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Ein paar Fragezeichen gibt es.

Dessau-Roßlauer HV steht vor intensiver Rückrunde - Warten auf Danneberg und Nowak geht weiter

DRHV-Cheftrainer Vanja Radic bei einer Auszeit am Donnerstag im Test gegen den SC DHfK Leipzig

DESSAU/MZ. - Nach der diesjährigen Handball-Europameisterschaft in Dänemark, Schweden und Norwegen stehen die Zweitliga-Sieben des Dessau-Roßlauer HV vor dem Start in die Rückrunde der Saison 2025/26. Am Montag beginnen sie mit der zielgerichteten Vorbereitung auf das erste Punktspiel des Jahres. Der DRHV ist Gastgeber für den VfL Lübeck-Schwartau. Gespielt wird am Sonntag (8. Februar) ab 17 Uhr in der Anhalt-Arena.