Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV unterliegt am Sonntagabend l gegen den TuS N-Lübbecke mit 27:30. Warum es so gekommen ist.

In der Abwehr hatten die Gastgeber gegen TuS N-Lübbecke am Sonntag alle Hände voll zu tun.

Dessau/MZ. - Die Erfolgsserie ist zu Ende. Nach fünf Punktspielen ohne Niederlage verlor der Dessau-Roßlauer HV am zweiten Adventssonntag vor 1.664 Zuschauern in der Anhalt-Arena sein Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga gegen den TuS N-Lübbecke mit 27:30 (14:12). Entsprechend gedrückt war die Stimmung bei den Gastgebern. Mit gesenkten Köpfen spendeten die DRHV-Handballer ihren Fans für die von den Rängen geleistete gewohnt lautstarke Unterstützung Applaus, bevor sie sich ziemlich schnell in die Kabine verabschiedeten.