Das Meisterstück - DRHV schockt Aufstiegsaspirant Nordhorn und sichert den Klassenerhalt

Dank einer riesigen Leistung gegen Aufstiegskandidat HSG Nordhorn gewinnt der DRHV am Freitagabend mit 31:30. Was den Ausschlag gab.

Dessau/MZ - 21.15 Uhr war es, als am Freitagabend die Entscheidung fiel: Weil der Dessau-Roßlauer HV in diesem Moment mit der HSG Nordhorn in der zweiten Saisonhälfte nach Meister Gummersbach und Hamm auch die dritte Mannschaft aus den Top-Drei zu Hause bezwingen konnte, stand nun auch rechnerisch fest, dass das Team in der kommenden Saison weiter in der 2. Handball-Bundesliga spielen wird.