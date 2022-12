Blutigen Löser-Ausfall kompensiert - DRHV gelingt in Potsdam verdienter Auswärtssieg

Potsdam/MZ - Wenn man in der MBS-Arena in Potsdam auf den Presseplätzen sitzt, kann man von oben auf die Spielertunnel herunter gucken. Das war am Mittwochabend günstig, weil man dadurch erkennen konnte, warum Timo Löser anderthalb Minuten nach der Halbzeitpause des Handball-Zweitligaspiels zwischen dem VfL Potsdam und DRHV schon wieder in die Kabine musste.