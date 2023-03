Handball-2.Liga Biber peilen Heimsieg an - DRHV erwartet am Mittwoch die TuSEM aus Essen

Für Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV steht eine englische Woche an. Nach dem Punktgewinn in Großwallstadt ist das Team am Mittwoch in der heimischen Anhalt-Arena gefordert.