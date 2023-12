Handball-2.Liga Auftrag erfüllt - Dessau-Roßlauer HV gewinnt das Kellerduell gegen den EHV Aue

Der Dessau-Roßlauer HV gewinnt am Mittwoch in der 2. Handball-Bundesliga das Kellerduell gegen den EHV Aue mit 29:27 (18:14). Die Erleichterung ist groß. War es der erste Schritt in die richtige Richtung?