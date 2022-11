Achter Sieg im zehnten Spiel - DRHV setzt seinen Höhenflug auch gegen Würzburg fort

Dessau/MZ - Als am Samstagabend nur noch die Frage offen war, wie hoch der achte Sieg des Dessau-Roßlauer HV im zehnten Saisonspiel in der 2. Handball-Bundesliga ausfallen würde, konnte man auf der Tribüne ein kollektives Grinsen in den Gesichtern der Fans sehen. Denn während ihre Mannschaft gerade dabei war, die Wölfe Würzburg deutlich zu besiegen, stimmte der harte Kern in Anlehnung an den alten Vereinsnamen an: „Deutscher Meister wird nur die ZAB.“

