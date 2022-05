U23 in Verbandsliga: FSA macht Weg für 1. FC Magdeburg frei

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ/cka - Diese Entscheidung hat ein Geschmäckle: Der Vorstand des Fußball-Landesverbandes hat am Wochenende den Weg dafür frei gemacht, dass die 2. Mannschaft von Drittliga-Spitzenreiter 1. FC Magdeburg in der kommenden Saison in der Verbandsliga mitspielen kann - ohne sich sportlich dafür qualifizieren zu müssen.