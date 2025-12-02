Das DFB-Pokalspiel des 1. FC Magdeburg bei RB Leipzig ist von einem Todesfall überschattet worden. Ein Fan der Magdeburger brach vor dem Spiel zusammen und verstarb wenig später.

Leipzig. – Der 1. FC Magdeburg trauert um einen seiner Fans: Wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab, starb ein Anhänger der Blau-Weißen während des DFB-Pokalspiels in Leipzig.

Der Fan war vor dem Spiel am Dienstagabend zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Wie auch der FCM dann während der Partie mitteilte, ist der Fan im Krankenhaus verstorben.

„Wir wünschen der Familie, den Angehörigen und Freunden viel Kraft in diesen schweren Stunden und drücken ihnen unser tief empfundenes Beileid aus“, teilte der Club mit.

Betroffenheit nach Tod des Fans

Zunächst hatte RB auch die Stadionbesucher mit einer Durchsage vom tragischen Vorfall in Kenntnis gesetzt. „Wir sind traurig und voller Mitgefühl für die Angehörigen. Wir möchten ihnen unser aufrichtiges Beileid ausdrücken und viel Kraft wünschen“, hieß es in einer Mitteilung auf dem WhatsApp-Kanal der Leipziger.

"Es ist sehr, sehr hart, so etwas zu hören", sagte Falko Michel nach Spielende. Schon beim Magdeburger Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf Ende November war ein mitgereister Fan nach einem medizinischen Notfall gestorben.

"Es passiert zu häufig in letzter Zeit, dass Menschen von uns gehen", sagte ein geschockter FCM-Kapitän Dominik Reimann nach Spielende im Interview mit "Sky". Bedrückt äußerten sich auch Club-Kollege Noah Pesch, Trainer Petrik Sander und RB-Coach . Während des Spiels hatten die Magdeburger Profis nichts vom Vorfall mitbekommen, erst in der Kabine wurden sie informiert.