Leon Bell Bell bleibt dem 1. FC Magdeburg erhalten

Leon Bell Bell geht mit 1. FC Magdeburg hoch in die 2. Bundesliga.

Magdeburg/dpa/MZ - Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat den Vertrag mit Leon Bell Bell verlängert. „Leon ist ein Spieler, der sehr viel Entwicklungspotenzial hat und variabel einsetzbar ist. Wir freuen uns, dass er mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga macht“, sagte Sportchef Otmar Schork in einer Pressemitteilung des Vereins am Dienstag.

Angaben zur Lauflänge des neuen Kontraktes machte der Verein wie üblich nicht. Bereits am Montag hatte der FCM den Vertrag mit Abwehrroutinier Alexander Bittroff verlängert.

Leon Bell Bell spielt seit 2019 beim 1. FC Magdeburg

Der 25 Jahre alte Bell Bell kam am im Sommer 2019 zum FCM und absolvierte seitdem 68 Drittligaspiele. Der in Hanau geborene Verteidiger spielte während seiner Nachwuchszeit unter anderem bei Eintracht Frankfurt, dem SV Darmstadt 98 sowie dem 1. FC Kaiserslautern.

Über den 1. FC Kaiserslautern II, FSV Frankfurt und den FSV Mainz 05 II kam der flexible Defensivspieler nach Magdeburg. „Leon ist auf der linken Seite variabel einsetzbar, besticht durch eine gute Physis sowie seinen Tordrang auf der Seite“, sagte Cheftrainer Christian Titz.