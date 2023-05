Der FCM verliert 0:1 gegen Darmstadt. Das war absehbar, aber der Club hat sich sehr gut verkauft gegen den Ligaprimus und hat es ihm so schwer wie nur irgend möglich gemacht. Darmstadt musste ackern für den Sieg, das zeigt wieder einmal, wie gut sich vor allem die Hintermannschaft im Verlauf der Saison verbessert hat. Ganz klar: ein Spiel auf Augenhöhe.

Die Mannschaft ist sehr gut eingespielt, die fehlenden Puzzleteile, vor allem in Form von Daniel Heber, hat sich der FCM zusammengeholt und so eine sehr gute Rückrunde gespielt. Auch, wenn die starke Leistung gegen Darmstadt keine Überraschung war, da der Club sich immer sehr gut gegen Teams aus dem oberen Drittel geschlagen hat.

"Ich bin mir sicher, dass die drei Punkte zu Hause bleiben." Christian 'Beckus' Beck

Jetzt geht es für den FCM gegen Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen können noch runter vom Relegationsplatz, wenn auch nicht ausschließlich aus eigener Kraft. Der FCM hat weiterhin nichts zu verschenken. Titz wird seine Mannschaft so einstellen, dass sie gewinnen möchten, komme was wolle. Sie wollen einen schönen Abschluss, die Spieler, die gehen werden, mit einem guten Gefühl entlassen wollen. Ich bin mir sicher, dass die drei Punkte zu Hause bleiben.

Und danach ist erst einmal Schluss, Saisonende, fußballfreie Zeit. Wenn man in so einer Erfolgsphase ist, wie der FCM in der jüngeren Vergangenheit, macht es den Fans und den Spielern besonders viel Spaß, klar. Aber sie werden sich auf die freien Tage nach dem Saisonende freuen. Sich freuen, abschalten zu können und auf ihren Erfolg, den Klassenerhalt, zurückblicken. Bei den FCM-Jungs wird es schon früh genug wieder in den Beinen jucken.