Christian Hock, bislang Soirtkoordinator beim 1. FC Magdeburg, wechselt in die Regionalliga, zu den Kickers Offenbach.

Magdeburg / Offenbach - Was bereits gemunkelt wurde, trat nun ein: Der FCM-Sportkoordinator Christian Hock verlässt den Club in Richtung Regionalliga zu den Kickers Offenbach, wie der FCM am Donnerstag bekannt gab.

Die Trennung soll laut FCM in beidseitigen Einvernehmen gelöst worden sein. Zuerst hatte die Regionalzeitung „Offenbach-Post“ über den möglichen Wechsel berichtet.

Lesen Sie auch: FCM: Bei diesem Verein ist Sportkoordinator Christian Hock im Gespräch

FCM-Sportchef Otmar Schork bedankte sich bei Hock für seine „gute Arbeit in diesem Jahr hier bei unserem Club“.